フジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜後9：00）で主演を務める俳優の小池栄子と共演の北香那がこのほど、同局で行われたドラマの囲み取材会に出席。事件の被害者に寄り添い、再び人生を歩むことを支える「犯罪被害者支援室」を題材としたドラマを制作する上で心がけていることや、本作を通じて視聴者に伝えたいことなどを語った。【写真】メガネ姿がイイ…新ドラマで心理学者役を熱演する北香