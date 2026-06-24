「ザクスティック スパイシーチキン風味」亀田製菓は、「32g ザクスティック スパイシーチキン風味」（以下、「ザクスティック スパイシーチキン風味」）を、6月30日から8月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアで発売する。「ザクスティック スパイシーチキン風味」は、夏に人気の爽やかな味わいのクラフトビールとの相性を追求して開発した、ザクッとした噛み心地とじわっと広がる旨みが特長のスティックおつまみ。噛