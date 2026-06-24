「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」明治は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド（インテージ SRI＋ プロテインドリンク市場（スポーツ系）2025年1月〜12月ブランド別累計販売金額）「ザバス」から、プロテインドリンク市場へ「プロテインと乳酸菌を組み合わせた新たな価値」を提案する飲料「ザバス BIOPRO（ビオプロ）ヨーグルト味」を、6月30日に発売する。「ザバス BIOPRO」は、「腸から理想のカラダづくりを考える」という