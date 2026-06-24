いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターたちが送る楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。イラストレーターのナガノ氏によるX発の漫画作品「ちいかわ」は、幅広い世代に愛される人気作品。この夏、初の映画化が実現。ユニクロは、ナガノ氏完全監修による「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開を記念して、映画をモチーフにした特別なユニクロUTコレクションを発売する。「WOME