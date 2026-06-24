4月末に体調不良で休養を発表したお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（54）の近影が公開された。日村は北海道帯広市にあるホルモン屋「アダチホルモン」のインスタグラムに登場。同店は22日の投稿で「先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！こんな奇跡あってもいいんでしょうか？！」と報告。日村の近影や、妻の神田愛花、お店に寄贈したサインの写真などが動画に編集し公開した。日村は白Tシャツ