カーリングのフォルティウスは24日、スキップの吉村紗也香（34）の現役引退を発表した。今月の日本選手権では3位に終わり、今後について問われると「今ここで明確にお答えできないのが正直なところ。4年間が終わったというところで、自分自身も考えたいと思うし、生活面でも変化があった4年だったので、支えてくださった周りの方々、家族、友人に感謝の気持ちを伝えたいし、自分自身も心身ともに、少しお休みできたらと思う」