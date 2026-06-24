吉本新喜劇GM会見が24日、大阪市内で行われ、間寛平GM（76）らが出席。生瀬行人（27）は「太田・生瀬の筋肉フェスティバル4」（7月5日、日本橋ポルックスシアター）をPRした。「先輩の太田芳伸さんとのイベントで4回目になります。漫才、コント、トークと盛りだくさんになります」と言うと上半身裸になって、筋肉美をアピール。これに「金の卵13個目」オーディションで新喜劇入りしたばかりの井下大活躍（40）が負けじとシャツを脱