親から生活費として毎月仕送りを受けている人は少なくありません。仕送りは家賃や食費、光熱費などに充てることが多いため、「生活費なら税金はかからない」と考えている人もいるでしょう。 しかし、実際には受け取ったお金の使い方によっては贈与税の対象になる場合があります。特に、生活費として受け取ったお金をそのまま貯金しているケースでは注意が必要です。 今回は、親から毎月12万円の仕送りを受け取