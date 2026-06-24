子どもの将来のために、児童手当やお祝い金、毎月の積立金などを子ども名義の口座に貯めている家庭は少なくありません。なかには、成人を迎えるタイミングで通帳やキャッシュカードを渡そうと考えている人もいるでしょう。 しかし、「口座名義が子どもだから税金はかからない」とは限りません。税務上は、口座の名義だけでなく、実際に誰が管理していたのかも重要な判断材料になります。 そこで今回は、子ども