菅章哉（３７＝徳島）がボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」２日目４Ｒでコンマ０２のＦを切り、賞典除外となった。初の地元ＳＧ、徳島支部からの唯一の参戦ということもあって気合満々だった。途中で初日６着に敗れた菅にとって必勝を期したイン戦。「気持ちの設定が前のめり過ぎました。悔しいというよりは申し訳ない気持ちの方が大きい。応援してくれた人がたくさんいたので…。その期待に答えられなか