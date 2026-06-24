ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２３日（日本時間２４日）に敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１打点、１得点だった。打率２割９分３厘。チームは１２―３で大勝した。雨の影響で試合開始が約３０分遅れた。初回先頭は新人右腕ロハスから四球で出塁。２回二死一塁はカウント２―２からの６球目、外角低めの８９・１マイル（約１４３・４キロ）のスライダーにバットは空を切った。