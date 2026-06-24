●ブルージェイズ7−9アストロズ○＜現地時間6月23日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが延長戦に敗れ、2連勝がストップ。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、3安打3打点の活躍を収めた。ブルージェイズは2020年のサイ・ヤング賞右腕シェーン・ビーバーが右肘痛から復帰するも、初回から先制点を献上し、4回表には5番ディアス、6番スミス、7番トランメルと3者連続本塁打を被弾。4回途