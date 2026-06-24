これぞ「悪童」の本領発揮か。ヤンキースのジャズ・チザム内野手（２８）が再びキャンディーでアンチファンを煽った。メジャー公式サイトは２３日（日本時間２４日）、「ジャズはゴーサインを出し、その後、キャンディーの瓶に出番を与える」との記事を配信した。前日の敵地タイガース戦５回の二塁守備中、チザムは棒付きキャンディーをくわえ物議を醸した。紳士球団にはそぐわない行為。ヤンキースのアーロン・ブーン監督は