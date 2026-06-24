SEVENTEENのディエイトが、桁違いの親孝行エピソードを公開した。6月23日に公開されたウェブバラエティ番組『サロンドリップ2』（原題）には、SEVENTEENのバーノンとディエイトが出演し、軽快なトークを繰り広げた。【写真】タトゥーびっしり？ディエイト、“爆イケ”ビジュこの日、2人はユニット活動の近況とともに、互いの家についても語った。バーノンはディエイトの家を実際に訪れた経験を振り返り、「部屋ごとにテーマがある