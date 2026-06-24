K-POPスターは、もはやステージの上だけで人を動かす存在ではない。好きなアーティストが訪れた街へ行き、同じ景色を見て、同じ場所で写真を撮る。いわゆる“聖地巡礼”は、ファンの自発的な行動として広がってきた。【写真】「え、日本!?」「聖地」Stray Kidsメンバーが降臨その動きを、韓国が観光政策として本格的に取り込み始めている。韓国観光公社は6月24日、Stray Kids、MONSTA X、EXOのカイとセフン、TWSなどK-POPアーティ