TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、Spotifyで新たな記録を達成した。TOMORROW X TOGETHERの5thミニアルバム『The Name Chapter: TEMPTATION』の収録曲『Devil by the Window』が、Spotifyで累計再生回数1億回（6月22日時点）を突破した。【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！フィーチャリング曲を除き、グループが正式にリリースした楽曲としては、19曲目の1億回超えストリーミング曲となった。（写真提供＝OSEN）TOMO