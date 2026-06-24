ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２４日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯出場となるＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、拠点のナッシュビルで調整したことを報じた。スタジオでは、専門家を招きスウェーデン戦を展望した。その中で「ボランチ」に注目しＭＦ田中碧とＭＦ佐野海舟の特徴などを紹介した。ド