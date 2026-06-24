◆米大リーグパドレス７Ｘ―６ブレーブス＝延長１０回＝（２３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手（３０）が、本拠のブレーブス戦に５―５の同点の４回２死二塁で４番手で登板。イニングまたぎで６回まで２回１／３を投げ３安打１失点で降板した。防御率は１・６７となった。５回にデュボンに直球を左翼席に叩き込まれて勝ち越しを許した。それでも６回も続投すると、２連打などで１