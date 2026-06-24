【AZ-17 ウルトラザウルス】 7月 予約受付開始予定 タカラトミーはハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」より7月に予約受付開始予定のムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」について、歩行アクションと連動するギミックを公開した。 「ウルトラザウルス」は「ゾイド」シリーズに登場する「ヘリック共和国軍」の超大型ゾイド。長い首と尾、