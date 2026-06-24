カーリング女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務める吉村紗也香が２４日、チームの公式サイトで現役引退を発表した。吉村は、常呂高、札幌国際大で活躍。その後、北海道銀行フォルティウスに１４年ソチ五輪後に加入した。１８年平昌、２２年北京と２大会連続で五輪を逃し、２１年１１月末に北海道銀行との契約が終了。その後、クラブチームとして再出発した。２３年１２月に第一子となる男児