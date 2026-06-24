【PLAMATEA 綾波レイ】 【PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー】 6月25日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 綾波レイ」と「PLAMATEA 式波・アスカ・ラングレー」を6月25日12時より予約受付を開始する。 本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「綾波レイ」と「式波・アスカ・ラングレー」をPLAMATEAシリ