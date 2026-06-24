ミウラのデザインにはジウジアーロが関わった…。そうした異論を、マルチェロ・ガンディーニはどう思っていたのだろうか。ガンディーニの娘、マルツィア・ガンディーニ・ロヴェラが自身の見解を語る。【画像】ランボルギーニ・ミウラの設計図面当時27歳の父が傑作のひとつをデザインしてから60年になる。これを節目に、いわゆる”ミウラ論争”も完全に決着するだろうか。私はそれを心から望んでいる。事実をよく知る人、そして父を