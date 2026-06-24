吉本新喜劇・間寛平ＧＭの月例会見が２４日、大阪・ミナミの吉本興業大阪本社で行われ、寛平ＧＭと座員の小西武蔵（こにし・たけぞう）が、新喜劇で共演したＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の二階堂高嗣との関係性をアピール合戦した。二階堂が客演したのは先月２９日に大阪・なんばグランド花月で上演されたピン芸人・濱田祐太郎主演の「盲目の新喜劇」。寛平ＧＭは「ゲストの二階堂高嗣くん。僕の孫役やってんけど、メチャクチャ友達に