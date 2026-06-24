◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦コロンビア１―０コンゴ（２３日、グアダラハラ競技場）コロンビアが２連勝で決勝トーナメント進出が決定した。後半３１分。ペナルティエリア内への縦パスを味方が相手ＤＦを背負いながら潰れ役になると、ＤＦムニョス（クリスタルパレス）が右サイドから走り込み強烈シュートをたたきこんだ。前半からＭＦハメス・ロドリゲス（ミネソタ）主将らを中心に波状攻撃を繰り出すも無得点