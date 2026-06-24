KO1KEYZ（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループ“KO1KEYZ（コイキーズ）” 初のファンミーティング『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』の追加公演が決定した。KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAI プロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たちで構成されて