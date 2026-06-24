第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）の当日に来場する芸能人ゲストに注目が集まっている。函館競馬場の公式Ｘでも「今年はＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの竹内涼真さんが来場！トークショーのＭＣは、なんと２０２５Ｍ‐１王者のたくろうさん！」などと、俳優の竹内涼真の来場が告知されており、公式ホームページでは竹内が１１Ｒ後に「表彰式プレゼンター」、「中央競馬全レース