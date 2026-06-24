7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、ラグジュアリーブランド・TASAKIのブランドパートナーに就任したことが発表された。今後は、同ブランドのさまざまなコミュニケーションに登場し、アイコンジュエリーをまとったビジュアルやコンテンツを展開していく。【写真】花をくわえて儚げな表情を見せる”みちめる”歌手、俳優として活躍する道枝は、その洗練された存在感で、時代を象徴するアイコニックな存在として注目を集め