『第五十三回 吉本新喜劇GM月例会見』が24日、なんばの大阪本社で開かれた。吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの間寛平をはじめ、松浦真也、森田まりこ、アキ、新名徹郎、小西武蔵、生瀬行人、野崎塁、井下大活躍、藤井遥佳。寛平GMが脚本家としても活躍する小西を絶賛した。【写真】満面の笑みの野崎塁今月の振り返りでは、5月29日に行われた『間寛平Presents 濱田祐太郎が今年も見せる!?盲目の新喜劇』の話題に。寛平GMは「タ