原案・Mika Pikazo氏による描きおろしビジュアルも公開2050年の渋谷を舞台にした近未来SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』が制作されることが発表された。あわせて、本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazo氏による描きおろしビジュアルとコメントが公開された。【画像】続報は近日発表！オリジナルアニメ『レベルロボチカ』公式X本作は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika P