M!LKの佐野勇斗さんが、スキンケアブランド「ドクターシーラボ®︎」の新ブランドアンバサダー就任式に登壇。書道六段の腕前を披露しました。【写真を見る】【M!LK・佐野勇斗】?新CMめちゃくちゃイイじゃん?「滅」「イイじゃん」大サービスの神対応っぷり発揮佐野さんは?ドクターシーラボ®︎は10代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なものを感じました?と、新ブランドアンバサダー就任