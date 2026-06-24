■FIFAワールドカップ2026グループスK第2戦コロンビア 1 ー 0 コンゴ民主共和国（日本時間24日、エスタディオ・グアダラハラ）「ワールドカップ（W杯）北中米大会」開幕から2週間あまり、グループステージ第2戦の最終試合となるグループKのコロンビア（FIFAランク13位）対コンゴ民主共和国（同46位）の1戦が行われ、初戦でウズベキスタンに快勝したコロンビアが1ー0でコンゴ民主共和国を破り2大会ぶりの決勝トーナメント進出を