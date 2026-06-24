東京土産の定番として愛され続ける「東京ばな奈」が、2026年に35周年を迎えました。そんな記念すべき年に登場するのが、新作『35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味』です。ブランド史上初となる“ダブルバナナ製法”を採用し、これまで以上にバナナの魅力を引き出した注目の一品。東京ばな奈ファンはもちろん、スイーツ好きの方も見逃せない新時代の味わいをご紹介します♡ 35周年を彩る新作ダブルバナナ味 1991年