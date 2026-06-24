◇FIFAワールドカップ北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の12日目が23日（日本時間24日）に行われた。全48カ国が1次リーグ第2戦を終了して、7カ国がグループリーグ突破を決めた。11日（同12日）に過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が開幕した。2試合を終えて開催国であるA組のメキシコ、D組のアメリカは2連勝でグループリーグ突破を決めた。その他にも前回王者のアルゼンチ