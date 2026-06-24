秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、障害者のアート作品の展覧会を鑑賞されました。24日午前9時頃、紀子さまと佳子さまは都内の展覧会の会場に到着し、出迎えた関係者に「お会いできて嬉しいです」などと挨拶を交わされました。展覧会では、世界各地の障害者を対象とした美術コンクールの受賞作品など約60点が展示されています。お二人は、作者が食べたものをアイロンビーズで表現した作品などを鑑賞されました。佳子さま：3日連