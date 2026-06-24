フォークデュオ『あのねのね』のメンバーでタレントの原田伸郎さんが6月23日、自身のインスタグラムを更新。人工股関節の手術を受けたことを明かしました。【写真を見る】【 あのねのね・原田伸郎 】人工股関節の手術を報告「10年ほど前から左足の股関節に痛み」術後1日目の笑顔も公開原田さんは「突然のお知らせで、ごめんなさい」と切り出したうえで、「もう10年ほど前から左足の股関節に痛みがあり、迷い迷った挙げ句、とう