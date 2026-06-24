俳優の舘ひろし（76）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。自動車運転免許の返納時期について思いを語った。自身の主演映画「免許返納！？」（監督河合勇人）が公開中の舘。MCの明石家さんま（70）から「ご本人はもちろん返納なさってませんよね？」と確認されると、「してません、まだ。でももう、そろそろ…」と打ち明けた。するとさんまは「タイミングが難しいな」と同情。タレント・