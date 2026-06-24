俳優の芳根京子（29）が23日、Instagramのストーリーズを更新。無防備な自撮りショットを公開した。【映像】芳根京子の水着姿や自撮りショット夏休みに訪れたハワイの海で遊んでいる姿や、映画の舞台挨拶に登壇した際のオフショットなど、プライベートや仕事についてInstagramで発信している芳根。2025年7月7日には、俳優・柚希礼音さんのInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿が話題になっていた。自撮りショッ