24日、新潟市西区で無職の女（78）が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、女は6月11日午前10時44分頃、新潟市西区のコンビニエンスストアで、ばんそうこうやチョコレート、アイスクリームなど計5点（販売価格1221円）を盗んだ疑いがもたれています。コンビニエンスストアの店員が在庫を確認したところ数が合わず、防犯カメラで女の犯行を確認し、警察に通報したということです。その後の捜査で警察は女を特