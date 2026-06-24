8時間冷暖房のPHEVも設定された新型ミニバンとはフォルクスワーゲン商用車部門（VWCV）の英国法人は2026年6月11日（現地時間）、車中泊も楽しめる人気のMPV（日本でいうミニバン）「カリフォルニア」の大幅改良モデルを発表しました。新しいフロントエンドや一新したコックピット、最新の運転支援システムを採用し、人気モデルにさらに磨きがかけられています。【画像】超カッコイイ！ これが顔面刷新した新型「“車中泊”ミニ