WEST.の神山智洋が、グループ初となるソロプロジェクトを始動。アーティスト名義 Tomohiro Kamiyamaとして、自身33歳の誕生日である7月1日に1stシングル「G.O.D.」（読み：ジーオーディー）を配信リリースする。 （関連：『音楽の日2025』STARTO ENTERTAINMENTチームの実力は？神山智洋・末澤誠也・草間リチャード敬太らのダンススキル解説） 神山は2014年にWEST.としてC