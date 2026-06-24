セガは、Nintendo Switch 2版『ソニックフロンティア超・デラックス』のデジタル版を6月24日に発売した。あわせて、パッケージ版を9月17日に発売することも決定した。 【画像あり】Switch 2の性能にあわせて最適化スクリーンショット・特別版セット内容 本作は、2022年に発売され全世界累計販売本数450万本以上を記録した『ソニックフロンティア』を、Nintendo Switch 2向けに最適化したタイトル。グラフィ