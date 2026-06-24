バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam用ソフト『ドラゴンボール ゼノバース３』の最新映像「第1弾PV」を公開した。 【画像あり】新キャラクターや新要素「ソウルチェンジ」が確認できるPVカット 今回公開された「第1弾PV」は、ゲームプレイ映像が初解禁となる映像。主人公（プレイヤー）が所属する「GS（グレートサイヤ）戦隊」や