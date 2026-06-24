子育てをしていると、さまざまな親に出会うはず。頭では子育ての価値観は人それぞれだと理解していても「それってアリ？」「少しおかしくない？」と違和感を覚えることも少なくありません。親の言動の根底には子どもへの愛情があるはずなのに、なぜ行きすぎた言動になってしまうのでしょうか？私（アイ、30代）は小学校1年生の息子（ソラ）と、夫（スバル、30代）の3人で暮らしています。近いうちに息子の小学校で学校公開が行われ