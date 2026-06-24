キャロウェイアパレルが日本版インスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶ政田夢乃が「どちらを選ぶ？ 2択質問」に回答する動画を投稿した。【動画】チーズケーキが好きな政田夢乃得意でないケーキが意外だった!?好きなファッションを聞かれると、「ゴルフの時は『カラフル』です」「色があった方が可愛いかなって思います」と答えたが、「私服は『モノトーン』が好き」と正反対。「あまり目立ちたくないので、黒とか多めです」。こ