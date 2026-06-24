6月17日、C' Grande（東京都）にてゴルフプライドの新作グリップ『CP』の発表会が行われた。日本での発表が世界初となった『CP』は「やわらかな握り心地で高い支持を集めるCPシリーズの新モデル。プレッシャーのかかる場面でも、手元を軽くリラックスした状態へ導く設計が特長のグリップです」という。より詳しく開発責任者のショーン・ステバー氏に話を聞いた。【レッスン】マキロイ&シェフラーが実践する“次世代フックグリ