R&Aのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、住友ゴム工業（ダンロップ）の未発表プロトタイプが登録され、今週から海外男女ツアーで本格供給が始まり、米国メディア複数がSNSを中心に報じている。当該モデルは『Srixon ZXi RKT』と頭に付くシリーズで、右用7つのヘッド登録（スタンダード／MAX／TR／LS／LS＋／LS T262／LS TypeD）が適合リストで確認できる。【画像】これが『ZXi RKT LS』の色付きの画