お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。休養していたマツコ・デラックスのお見舞いに行ったことを明かした。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。その中でマツコについて話題が及んだ。番組で共演するSUPER EIGHTの村上信五は「口は悪なってますね。2ヶ月