タレントのタモリ（80）と京大の山中伸弥教授（63）によるNHK科学番組「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？」（土曜後7・30、隔月放送）のMC陣に歌手のMISIA（47）が新加入することが24日、明らかになった。東京・渋谷の同局で会見が行われ、発表された。次回放送は7月4日で「宇宙とは何か？」がテーマとなっている。昨年7月にスタートした、生命や科学の不思議を新たな視点でひもといていく番組。MISIAはオファー