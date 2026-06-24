消費減税などを議論する与野党の「社会保障国民会議」では、24日午後、月内の取りまとめに向け、消費税を「実質ゼロ」とする素案が示されます。野党側は減税よりも「給付」を訴えていて、調整は難航も予想されます。午後3時からの実務者会議で示される素案では、来年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1％にするとともに、税率1％分を中低所得の勤労者に対し、所得に応じた「給付」を実施することで消費税を「実質ゼロ」とする