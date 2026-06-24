活発な梅雨前線の影響で、九州は大雨となっています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また、南から二つの台風が北上してきていて、注意が必要です。九州では、活発な梅雨前線の影響で、発達した雨雲がかかり続けています。24日朝は鹿児島県で線状降水帯が発生して猛烈な雨が降り続き、薩摩川内では、12時間の雨量が170ミリを超える大雨となりました。25日にかけては、九州から東海にかけて、各地で非常に激しい雨が降り大雨